Bayern de Munique arrasa com Eintracht Frankfurt e goleia na largada do Campeonato Alemão

Bastou um jogo no Campeonato Alemão para perceber que Lewandowski não fará tanta falta ao decacampeão Bayern de Munique. A prevista dura estreia na busca pelo 11° título seguido da competição não se confirmou e a equipe bávara arrasou com o Eintracht, campeão da Liga Europa, com impiedosa goleada de 6 a 1 em Frankfurt, nesta sexta-feira.

Mesmo atuando no Deustche Bank Park, os comandados de Julian Nagelsmann tomaram as ações ofensivas desde o apito inicial e necessitaram de somente cinco minutos para transformar o domínio em vantagem no placar. Kimmich cobrou falta no canto baixo e surpreendeu o goleiro e fazer 1 a 0.

Aos 11 minutos foi a vez de Pavard ampliar. Bola mal afastada pela defesa e bela batida de primeira do lateral francês. Quinta finalização no jogo e segundo gol em início avassalador. O time vermelho comandava as ações no ataque. Substituto de Lewandowski, o senegalês Sadio Mané acertou a cabeçada para comemorar o primeiro gol em jogos oficiais na Alemanha. Antes do intervalo, o experiente Thomas Müller serviu de garçom duas vezes. Primeiro serviu Musiala, que só teve trabalho de empurrar às redes. Depois, aos 43, foi a vez de Gnabry anotar. Recebeu o lançamento de Müller livre pela direita e tocou por baixo do goleiro.

Em primeiro tempo intenso, foram cinco gols em 17 finalizações após uma enorme demonstração de força de time, com o futebol em conjunto se destacando acima da individualidade. Dominante do início ao fim, o Bayern não permitiu que o Eintracht reagisse.

Com a vitória garantida, a equipe voltou para campo na segunda etapa apenas para administrar o tempo e a vantagem cômoda. E viu os mandantes anotaram o gol de honra aos 19, com Muani, após falha bisonha de Neuer. Recuo para o goleiro do Bayern, que tentou driblar o centroavante e acabou perdendo a bola para o camisa 9 mandar às redes. Nada que comprometesse o resultado.

Antes de o jogo terminar ainda deu tempo para o jovem Musiala, de 19 anos, anotar pela segunda vez e dar números finais à partida. Após bela troca de passes, recebeu de Sané e tocou com classe fechando a surra bávara em um dos oponentes fortes do Alemão.