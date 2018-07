Bayern de Munique avança à semi na Copa da Alemanha

Favorito, o Bayern não encontrou maiores dificuldades para superar o Stuttgart. O meia francês Franck Ribéry anotou o primeiro gol aos 30 minutos de jogo. Na volta do intervalo, o atacante Mario Gomez confirmou a boa fase ao mandar para as redes logo no primeiro minuto, assegurando a vitória.

Mais cedo, o Monchengladbach eliminou o Hertha Berlin na prorrogação. Daems, de pênalti, e Wendt balançaram as redes no tempo extra e asseguraram a classificação dos visitantes. Já o Hoffenheim foi surpreendido pelo Greuther Furth, da segunda divisão, e caiu pelo placar de 1 a 0.

Na terça-feira, o Borussia Dortmund, líder do Campeonato Alemão, goleou o modesto Holstein Kiel, da quarta divisão, por 4 a 0, e avançou na competição.

As semifinais da Copa da Alemanha estão marcadas para o dia 20 de março. A decisão será disputada no dia 12 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.