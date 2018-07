Bayern de Munique avança na Copa da Alemanha com goleada

O Bayern de Munique avançou com uma goleada para a segunda fase da Copa da Alemanha. Neste domingo, 17, numa partida disputada em ritmo de amistoso de luxo, os atuais campeões do torneio nacional golearam o Preußen Münster, que disputa a terceira divisão alemã, por 4 a 1, fora de casa.

Derrotado na Supercopa da Alemanha, o Bayern entrou em campo com o brasileiro Dante entre os titulares e também Badstuber, após longo período de afastamento em razão de uma grave lesão no joelho direito. E o time não teve muitos problemas para construir a sua goleada, tanto que foi ao intervalo vencendo por 2 a 0, com gols de Mario Götze, aos 19, e Thomas Müller, aos 29 minutos.

Na etapa final, David Alaba, aos sete, e Claudio Pizarro, aos 28 minutos, ampliaram o marcador para 4 a 0. No final, aos 44 minutos, Rogier Krohne marcou para o time da casa, fechando o placar em 4 a 1 para o Bayern.

Também neste domingo, em Hamburgo, o Hoffenheim massacrou o USC Paloma por 9 a 0. O time foi ao intervalo vencendo por 7 a 0. Sven Schipplock foi o principal destaque da partida ao marcar cinco gols. Já o Freiburg avançou ao derrotar o Eintracht Trier, da quarta divisão alemã, por 2 a 0, fora de casa.

Em duelo definido apenas na prorrogação, o Werder Bremen venceu o Illertissen, da quarta divisão alemã, por 3 a 2. O tempo regulamentar da partida terminou empatado em 1 a 1, mas depois o time da elite assegurou a sua classificação.