Bayern de Munique celebra domínio na semi e mira título no Mundial

AGADIR - O Bayern de Munique fez seu papel contra o Guangzhou Evergrande, na semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira. Venceu os chineses por 3 a 0, dominando completamente o jogo, e avançou para brigar contra o título diante do Atlético Mineiro ou do Raja Casablanca, que se enfrentam logo mais.

Para o técnico Pep Guardiola, o Bayern mereceu o resultado. "Parabéns à minha equipe. Eles merecem estar na final. Levamos muito a sério o jogo contra uma equipe veloz. Tivemos mais posse de bola, o que nos permite controlar o jogo e criar muitas chances", comentou o treinador.

O capitão Philipp Lahm lembrou que o Bayern de Munique demorou a marcar seu primeiro gol - o que só aconteceu aos 40 minutos, com Ribéry - mas elogiou a postura do time. "Sabíamos que era necessário ter a posse de bola. Demoramos um bom tempo para abrir o placar, mas de forma geral estivemos focados. Agora queremos levar o troféu para casa. É por isso que estamos aqui", ressaltou.

Do outro lado, o técnico do Guangzhou, o italiano Marcello Lippi, considerou normal o resultado. "A diferença entre o time mais forte do mundo o resto foi óbvia. O Bayern sempre domina suas partidas. Não oferecemos nada para responder à superioridade deles hoje (terça). Éramos claramente inferiores. Mas eu não posso criticar meu time. Estar na semifinal do Mundial era inimaginável um tempo atrás."