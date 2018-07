Bayern de Munique confirma Miroslav Klose como técnico do time sub-17

O ex-atacante Miroslav Klose, de 39 anos, foi anunciado nesta terça-feira como novo técnico da equipe sub-17 do Bayern de Munique. O maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols marcados, assumirá a equipe na próxima temporada.

Klose se aposentou dos gramados em novembro de 2016. Seu último clube foi a Lazio. Da seleção alemã ele se despediu depois de ganhar a Copa do Mundo de 2014. Foi no Mundial do Brasil que ele atingiu a marca de principal goleador e roubou o posto de Ronaldo Fenômeno, que tem 14 gols.

Atualmente, Klose faz parte da comissão técnica de Joachim Löw, na seleção alemã, cargo que abandonará logo após a Copa do Mundo da Rússia, que será disputada entre 14 de junho e 15 de julho.

defendeu a seleção alemã como jogador entre 2001 e 2014. Em 137 partidas, marcou 71 gols. No futebol de seu país, defendeu Homburg, Kaiserlautern, Werder Bremen e viveu o auge da carreira no Bayern de Munique, entre 2007 e 2011. A partir daí atuou pela Lazio, onde permaneceu até 2016.