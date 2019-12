Bayern de Munique confirma técnico interino no cargo até o final da temporada

O Bayern de Munique confirmou neste domingo que o técnico interino Hansi Flick ficará no cargo ao menos até o final da temporada. Ele está no comando do time alemão desde a demissão do técnico croata Niko Kovac, no começo de novembro.

O CEO Karl-Heinz Rummenigge e o diretor esportivo Hasan Salihamidzic se mostraram satisfeitos com o trabalho de Flick. Eles conversaram com o treinador e confirmaram a sua permanência no sábado, após o triunfo por 2 a 0 sobre o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão.

"Nós estamos muito satisfeitos com o trabalho de Hansi Flick. Com ele como treinador, o desenvolvimento em campo tem sido excelente, tanto em termos da qualidade do nosso jogo quanto em relação aos resultados alcançados", disse Karl-Heinz Rummenigge ao site oficial do Bayern de Munique.

Flick venceu oito dos 10 jogos em que comandou o time até aqui. Com ele, o Bayern melhorou a performance, especialmente na Liga dos Campeões, em que terminou a primeira fase com a melhor campanha entre todos os clubes, com 100% de aproveitamento e classificação ao mata-mata como líder do Grupo B. Na liga alemã, a equipe de Munique ocupa o terceiro lugar, com 33 pontos, quatro a menos que o líder RB Leipzig.

Hansi Flick foi auxiliar técnico da seleção da Alemanha de 2006 a 2014. Ele se juntou ao Bayern de Munique em julho deste ano, para trabalhar inicialmente na comissão técnica de Niko Kovac.

"Estou feliz pelo Bayern continuar confiando em mim como treinador", afirmou Flick. "Agora estamos recarregando nossas baterias e nos preparamos intensamente para a segunda metade da temporada no campo de treinamento. Depois, tentaremos alcançar o maior número possível de vitórias e títulos", acrescentou.