Bayern de Munique conquista a Copa da Alemanha

Com o resultado, o time segue forte para a conquista de todos os três títulos que disputa na temporada.

O Bayern, que enfrenta a Inter Milão na final da Copa dos Campeões da Europa no dia 22 de maio, abriu o placar com Arjen Robben de pênalti no primeiro tempo. Ivica Olic aumentou no segundo tempo e foi seguido por Franck Ribery e Bastian Schweinsteiger que completaram o placar em uma temporada memorável para o Bayern dentro da Alemanha.