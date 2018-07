Bayern de Munique contrata promessa da Inglaterra

Jennings marcou seis gols em 32 partidas em sua última temporada no English League One e foi eleito o Aprendiz do Ano na competição. As duas partes não revelaram os valores da negociação.

"O Bayern de Munique fez uma oferta muito boa por Dale e estamos felizes por este salto na carreira, agora na Alemanha", disse técnico do atleta no Tranmere Rovers, Les Parry. "Esta é uma oportunidade incrível para Dale e qualquer outro jogador de sua idade. Ele fez um ano incrível conosco. Agora esperamos que ele alcance grandes feitos no Bayern".