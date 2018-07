Bayern de Munique demite Van Gaal após empate

A decisão foi anunciada depois do Bayern cair para o quarto lugar no Campeonato Alemão após o empate com o Nuremberg por 1 a 1, no sábado. "Por cair para quarto lugar e pelo perigo de perder a meta mínima, a classificação para a Liga dos Campeões, a decisão foi tomada de acordo com o interesse do Bayern", disse o clube em um comunicado.

O Bayern também demitiu três dos assistentes de Van Gaal. Outro assistente, Andries Jonker, será o treinador do time até o final da temporada. O terceiro lugar é a meta mínima do Bayern porque classificaria a equipe para a Liga dos Campeões. O clube praticamente não tem chance de defender seu título do Campeonato Alemão e está fora de outras competições.

O próximo jogo do Bayern será contra o Bayer Leverkusen, cujo técnico Jupp Heynckes assumirá o clube na próxima temporada. O Leverkusen ocupa o segundo lugar no Campeonato Alemão, seis pontos à frente do Bayern, e ainda tem chances de título. Com uma vitória em Munique, Heynckes poderia diminuir as chances de classificação do seu futuro clube para a próxima Liga dos Campeões. Na próxima temporada, a final da competição será em Munique e, por isso, o Bayern não quer ficar fora do torneio.

O Bayern foi campeão alemão e da Copa da Alemanha, além de ter chegado à final da Liga dos Campeões no ano passado, na primeira temporada sob o comando de Van Gaal. Mas com o Bayern fora da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões, além de realizar campanha irregular no Campeonato Alemão, a diretoria do clube decidiu há um mês pela saída do técnico holandês ao término da temporada 2010/2011.

O Bayern venceu os seus três jogos depois de anunciar a saída de Van Gaal, mas o empate de sábado deixou o time um ponto atrás do Hannover, que superou o Mainz por 2 a 0.