Bayern de Munique derrota Chivas em amistoso nos EUA

O Bayern de Munique conquistou nesta quinta-feira mais uma vitória em sua preparação para a temporada europeia. Jogando na Red Bull Arena, em Harrison, nos Estados Unidos, o time alemão superou a marcação dura do Chivas Guadalajara e venceu por 1 a 0, em amistoso disputado nesta noite.

O peruano Claudio Pizarro marcou o único gol da partida, enquanto o reforço polonês Robert Lewandowski passou em branco. O atacante vinha de uma boa sequência, com quatro gols em suas três primeiras partidas pelo time comandado por Josep Guardiola.

O gol de Pizarro saiu logo no início do amistoso. Aos 10 minutos, o meia Franck Ribéry cobrou escanteio na área e o atacante pulou de peixinho para as redes. O restante do amistoso foi marcado pelas entradas violentas do Chivas e por poucos lances mais perigosos no ataque.

O Bayern ainda não pôde contar nesta quinta com o zagueiro brasileiro Dante e o atacante holandês Robben. Eles ganharam folga ao fim da Copa do Mundo, porque suas seleções chegaram até as semifinais e disputaram sete partidas no torneio, e ainda não se integraram ao elenco do time alemão.