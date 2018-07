Bayern de Munique derrota Hamburgo e continua invicto no Campeonato Alemão

MUNIQUE - O Bayern de Munique segue imbatível no Campeonato Alemão. Depois de sofrer sua primeira derrota na Liga dos Campeões, terça-feira, para o Manchester City, a equipe se recuperou e chegou à 14.ª vitória em 16 rodadas ao bater o Hamburgo neste sábado em casa, na Allianz Arena, por 3 a 1. Foi a última partida dos bávaros antes do embarque para o Marrocos, para a disputa do Mundial de Clubes.

O resultado fez o Bayern chegar a 44 pontos, na ponta da tabela, contra 37 do vice-líder Bayer Leverkusen, que ainda atua na rodada. Com isso, o time de Pep Guardiola garantiu o simbólico título de inverno do Alemão. Já o Hamburgo parou nos 16 pontos e é apenas o 13.º colocado.

O Bayern começou a desenhar sua vitória neste sábado com Mandzukic. Após bela jogada de Toni Kroos e Thiago Alcântara, o centroavante croata concluiu. Já no segundo tempo, aos sete minutos, Mario Götze recebeu de Thiago Alcântara dentro da área, dominou e bateu rápido, marcando outro bonito gol.

O Hamburgo, então, foi para cima e conseguiu diminuir aos 42 minutos. Lasogga recebeu dentro da área e finalizou para o gol, dando esperança aos visitantes. No entanto, já nos acréscimos, Shaqiri recebeu em contra-ataque e bateu no canto do goleiro para ampliar e selar o resultado.

Além da vitória, o Bayern pôde comemorar o empate do Borussia Dortmund. Terceiro colocado, agora com 32 pontos, o time de Jürgen Klopp saiu perdendo por 2 a 0 diante do Hoffenheim, com os gols de Schipplock e Volland, mas buscou a igualdade em 2 a 2 com Aubameyang e Piszczek.

Melhor para o Dortmund que o Borussia Mönchengladbach também ficou no empate e igualou-se em pontos, com 32. Fora de casa, diante do Mainz, a equipe não passou de um 0 a 0. Hannover e Nuremberg também ficaram no empate neste sábado, mas em 3 a 3. Já o Augsburg recebeu o Eintracht Braunschweig e goleou por 4 a 1.