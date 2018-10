Bayern de Munique derrota Mainz e diminui a vantagem do Borussia Dortmund

O Bayern de Munique diminuiu para dois pontos a vantagem do Borussia Dortmund na liderança do Campeonato Alemão, ao vencer, neste domingo, o Mainz, no campo do adversário por 2 a 1. Goretzka e Thiago Alcântara, um em cada tempo, marcaram para o Bayern, enquanto Boëtius fez o gol do Mainz.

Diante de 81 mil torcedores, o Borussia deixou a vitória escapar diante do Hertha no último lance do jogo. Sancho fez os dois gols do Borussia e o marfinense Kalou marcou duas vezes para o Hertha, o segundo de pênalti, aos 45 minutos da etapa final.

Com estes resultados, o líder Borussia alcançou os 23 pontos, contra 21 do Bayern, segundo colocado. O Wolfsburg chegou aos 12 pontos, ao bater o lanterna Fortuna Dusseldorf, por 3 a 0, fora de casa, gols de Weghorst, Brekalo e Ginczek. O último colocado soma apenas cinco pontos na classificação.

O Augsburg visitou o Hannover e somou mais três pontos com a vitória por 2 a 1. Khedira e o islandês Finnbogason fizeram os gols do time vencedor, enquanto o togolês Bebou marcou para o time da casa. O time vencedor se iguala ao Wolfsburg na classificação, com 12 pontos. Já o Hannover faz má campanha e soma apenas seis.