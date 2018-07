Bayern de Munique derrota Nuremberg no Alemão

Apesar do bom resultado em casa, o Bayern de Munique chegou aos 19 pontos e segue distante do líder Borussia Dortmund, que tem 31. O Nuremberg, por sua vez, permanece com 18 pontos.

Precisando da vitória para não deixar os primeiros colocados escaparem ainda mais, o Bayern de Munique começou melhor e logo abriu o placar com Mário Gomez, aos 10 minutos. Lahm ampliou aos 13 da etapa final e o próprio atacante da seleção alemã fez o terceiro, pouco antes de desperdiçar um pênalti.

Ainda neste domingo, o Freiburg ganhou partida emocionante do Hoffenheim por 1 a 0, com um gol marcado pelo atacante senegalês Papiss Cissé já nos acréscimos do segundo tempo. O triunfo fora de casa deixou a equipe na quarta colocação, com 21 pontos.