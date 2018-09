Bayern de Munique derrota Stuttgart com facilidade e vence a segunda no Alemão

O Bayern de Munique confirmou o favoritismo neste sábado e derrotou o Stuttgart neste sábado, na casa do adversário, a Stuttgart Arena, com facilidade, por 3 a 0. Foi a segunda vitória dos bávaros em dois jogos nesta edição do Campeonato Alemão, em que busca o heptacampeonato consecutivo.

O resultado deixa o Bayern de Munique na liderança do torneio, com os mesmos seis pontos que o Wolfsburg, mas à frente por ter saldo de gols superior (5 a 3). O Stuttgart segue sem pontuar e amarga a lanterna na tabela.

Além disso, o Stuttgart continua sem conseguir quebrar o tabu de vencer o time de Munique em sua própria casa. A última vitória aconteceu há dez anos.

O gigante de Munique teve alguma dificuldade nos primeiros minutos em razão da forte marcação dos donos da casa, mas, com toques rápidos e muita movimentação, desmontou o ferrolho do adversário para construir a vitória.

O placar foi aberto com Goretzka, aos 37 minutos, em chute colocado no canto esquerdo do goleiro. A primeira etapa terminou com dez finalizações para os visitantes e apenas uma para o time da casa.

Na etapa final, o domínio foi ainda maior. Lewandowski fez o segundo em bonito chute de canhota e Thomas Müller deu números finais à contagem após receber lindo passe de calcanhar de Kimmich dentro da área.

Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Bayer Leverkusen, na Allianz Arena, no dia 15 deste mês - o campeonato ficará pausado em razão dos jogos da data Fifa. No dia seguinte, o Stuttgart visita o Freiburg no Schwarzald-Stadion.