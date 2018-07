Bayern de Munique descarta possibilidade de negociar Lewandowski

O Bayern de Munique assegurou nesta quarta-feira que seguirá com Robert Lewandowski em seu elenco na próxima temporada, descartando a possibilidade de negociar o atacante polonês, apesar dos rumores sobre uma possível transferência para Manchester United ou Chelsea.

"O Bayern nem perde tempo pensando sobre uma transferência de Lewandowski", afirmou o clube alemão ao canal de TV Sky Sports, acrescentando que o empresário do atacante polonês, Maik Barthel, não recebeu qualquer autorização para conversar com equipes sobre uma possível venda do jogador.

Lewandowski supostamente estaria insatisfeito com seus companheiros do Bayern pela falta de apoio na tentativa de se tornar o artilheiro do Campeonato Alemão na última temporada, honraria conquistada por Pierre-Emerick Aubameyang, atacante do Borussia Dortmund, que marcou duas vezes na rodada final do torneio nacional, ficando um à frente do polonês.

"Ele estava tão decepcionado como nunca o vi antes", afirmou Barthel em entrevista à revista esportiva alemã Kicker, expondo a insatisfação de Lewandowski, que em dezembro de 2016 renovou o seu contrato com o Bayern até 2021. E o clube parece não estar disposto a cedê-lo tão cedo.