Bayern de Munique domina Arsenal e faz 3 a 1 pela Copa dos Campeões

LONDRES - Se a Liga dos Campeões era a única esperança do Arsenal de encerrar nesta temporada o seu jejum de títulos é bom Arsène Wenger desistir do plano. Nesta terça-feira, em Londres, em pleno Emirates Stadium, o time inglês foi derrotado pelo Bayern de Munique por 3 a 1, no jogo de ida das oitavas de final, e agora terá que conquistar uma improvável vitória por pelo menos dois gols de diferença, na Allianz Arena, dia 13 de março, para avançar às quartas de final.

Pelo lado do Bayern, o triunfo é o primeiro em Londres na busca por um título que escapou entre os dedos na temporada passada. Se em maio a equipe decidiu a Liga em Munique, perdendo para o Chelsea, agora os alemães querem a taça exatamente na capital inglesa, onde acontecerá a final deste ano.

Desde que anunciou que Guardiola será o técnico da equipe a partir da próxima temporada, o time treinado por Jupp Heynckes (que vai se aposentar) vive fase perfeita. Neste ano foram seis jogos e seis vitórias. 15 gols marcados e só um sofrido, exatamente nesta terça-feira.

O bom momento do Bayern é tanto que levou apenas seis minutos para que a equipe abrisse o placar fora de casa. Müller cruzou da direita e Kroos, da meia-lua, bateu de bate pronto, num chute indefensável para Szczesny, que nada tinha a fazer. Superior no Emirates Stadium, o Bayern de Munique pressionava para fazer o segundo gol, que parecia questão de tempo. E ele veio aos 20 minutos. Kroos bateu escanteio, Van Buyten cabeceou no primeiro pau, o goleiro defendeu no reflexo, mas Müller, logo à sua frente, marcou no rebote.

O Arsenal só conseguiu melhorar um pouco no segundo tempo, apesar de Wenger não ter mexido no time. O gol dos visitantes saiu no falha incompreensível de Neuer. Wilshere bateu escanteio, o goleiro ficou no meio do caminho e assistiu a Podolski cabecear sozinho, para o gol aberto.

O gol acordou o Arsenal, que passou a confiar no empate. Como consequência, o time inglês deu o contra-ataque de presente para o rápido time alemão. E isso não passaria impune. Aos 31, a bola foi de Robben para Lahm e do lateral para Mandzukic, que, mesmo travado por Sagna, conseguiu fazer o terceiro. Nos últimos seis jogos, o novo artilheiro do Bayern fez sete gols.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo em Londres. O Bayern vence o Arsenal por 3 a 1!

44min - Cartão amarelo para Lahm. Arsenal tenta de forma desorganizada diminuir, mas não tem forças.

40min - Já nocauteado, o Arsenal tenta diminuir o prejuízo.

36min - Gomez entra no lugar de Mandzukic e chuta para longe rebote após boa defesa do goleiro do Arsenal.

33min - GOOOOL do Bayern! Mandzukic faz o terceiro! Lahm cruza rasteiro, o crota dividiu com Sagna e fez um gol meio estranho, mas mesmo assim, vale. 3 a 1!

30 min- Bayern mexe: Kroos dá lugar a Luiz Gustavo.

27min - Giroud quase faz! Logo na primeira jogada o francês do Arsenal recebe cruzamento da direita vindo de Walcott e enche o pé. A bola explode em Neuer.

25min - Substituição no Arsenal: Rosicky entra no lugar de Ramsey e Podolski dá lugar a Giroud.

21min - Cartões amarelos para Podolski e Ramsey, ambos do Arsenal.

19min - Robben entra no lugar do Ribery no Bayern para ajudar na construção de jogadas de contra-ataque.

17min - Kroos chuta de longe e Szczesny faz belíssima defesa.

14min - Sumido no jogo, Ribery arrisca chute de longe e a bola passa por cima do gol.

12min - Arsenal coloca pressão na base das bolas na área e Bayern vai se livrando do perigo. O jogo está em aberto.

10min - GOOOOOOL do Arsenal! Podolski diminui de cabeça! Após cobrança de escanteio a bola passa por todo mundo, o goleiro Neuer sai mal e sem sair do chão o atacante conclui ao gol para diminuir.

5min - Arsenal volta com uma postura diferente e avança os jogadores, assim, tem conseguido mais posse de bola, porém se expõe.

1min - Recomeça a partida!

PRIMEIRO TEMPO

47min - Fim de primeiro tempo! 2 a 0 para o Bayern.

44min - Mandjukic quase faz de cabeça! Lahm desceu pelo lado direito e colocou certinho pro croata finalizar com extremo perigo. Quase o terceiro.

41min- Bayern administra a vantagem e diminui o ritmo. Arsenal ainda não se acertou.

36min - Cartão amarelo para Thomas Muller e Schweinsteiger. Neste momento o Bayern recua e espera o Arsenal para explorar os contra-ataques e também o desespero da equipe inglesa.

33min - Jogada perigosa! Bola alta na área do Bayern e a defesa não afasta. Mertesacker quase finaliza.

27min - Time inglês está desorganizado em campo e jogadores tentam resolver sozinhos. No último lance, Walcott e Cazorla arrancaram sozinhos contra sete defensores do Bayern.

23min- Cartão amarelo para Sagna e Arteta, ambos do Arsenal. Time inglês foi dominado e está perdido em campo.

21min- GOOOOOL do Bayern! Thomas Muller faz 2 a 0! Escanteio de Kroos, Van Buyten cabeceou e o goleiro fez belíssima defesa. Mas Muller completou no rebote.

18min - Bayern está mais presente no campo de ataque. Arsenal só consegue sair em lançamentos longos para explorar a velocidade dos atacantes. Já o time alemão é mais consistente e tem mais opções para criar, principalmente com triangulações entre Kroos, Muller e Schweinsteiger.

13min - Time inglês consegue levar perigo quando joga em velocidade, já os alemães apostam na troca de passes para atacar.

10min - Arsenal sentiu o gol e recua. Bayern cresceu e agora atua com a marcação adiantada, dentro do campo adversário.

7min - GOOOOOOL do Bayern! Kroos abre o placar em um belíssimo chute de fora da área! O time alemão desceu pela direita, Muller rolou para o meio e o camisa 39 encheu o pé para fazer 1 a 0.

5min - Jogo começa muito veloz. Arsenal aposta nas jogadas pela direta com Walcott e Cazorla, já que o Bayern dá espaços pelo setor.

2min - Arsenal começa com mais posse de bola. Cazorla desceu pela direita e cruzou com perigo.

1min - Começa o jogo em Londres!

FICHA TÉCNICA:

ARSENAL: Szczesny; Sagna, Koscielny, Mertesacker, Vermaelen; Arteta, Wilshere e Podolski (Giroud); Ramsey (Rosicky), Cazorla e Walcott. Técnico: Arsene Wenger.

BAYERN: Neuer; Lahm, van Buyten, Dante, Alaba; Javi Martínez, Schweinsteiger; Müller, Kroos (Luiz Gustavo), Ribery (Robben); Mandzukic (Gomes). Técnico: Jupp Heynckes

Gols: Kroos, 7/1ºT, Muller, 21/1ºT, Podolski, 10/2ºT, Mandzukic, 33/2ºT

Cartões amarelos: Sagna, Arteta, Muller, Schweinsteiger, Podolski, Ramsey, Lahm

Árbitro: Svein Oddvar Moen (NOR).

Local: Emirates Stadium (Londres)