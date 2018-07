Bayern de Munique e Borussia Dortmund avançam na Copa da Alemanha

Em dia de desempenhos opostos na rodada da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund avançaram às oitavas de final, nesta quarta-feira. Mesmo poupando alguns titulares, o Bayern derrotou o Augsburg por 3 a 1, no Allianz Arena, sem maiores sofrimentos. Já o Borussia suou diante do Union Berlin, da segunda divisão, e precisou dos pênaltis para se classificar.

Em Munique, o Bayern abriu o placar logo aos dois minutos. Thomas Müller fez o rápido lançamento e Lahm pegou de primeira para estufar as redes. O segundo gol dos anfitriões veio aos 40, em mais uma jogada de Müller. O atacante cruzou da direita e Green, sem qualquer marcação na área, cabeceou para o gol.

O começo do segundo tempo foi marcado pelos pênaltis desperdiçados, um para cada lado. O Augsburg perdeu primeiro, em finalização de Koo e defesa do goleiro Manuel Neuer, após falta de Hummels dentro da área. Na sequência, foi a vez do Bayern retribuir. Müller, que vinha sendo o grande destaque da partida, bateu por cima do travessão e também desperdiçou penalidade.

O pênalti perdido não desanimou o Augsburg, que buscou seu primeiro gol aos 22 minutos. Em rápido contra-ataque, Dong-Won Ji disparou pela esquerda, entrou na área e encheu o pé para vencer Neuer.

O gol assustou a torcida da casa e o Bayern passou a sofrer perigo na defesa. Até que Alaba, que acabara de entrar em campo, recebeu pela esquerda e bateu cruzado no canto, sacramentando a vitória do time favorito.

Já em Dortmund, o Borussia sofreu muito para buscar a vaga nas oitavas. Apesar do apoio maciço da torcida, o time favorito precisou de um gol contra para abrir o placar. Michael Parensen mandou contra as próprias redes aos 44 minutos do primeiro tempo. Mas, aos 36 minutos da segunda etapa, o Union Berlin empatou, com Steven Skrzybski.

O duelo, então, foi para a prorrogação, mas o placar seguiu inalterado. Nas penalidades, brilhou o goleiro Weidenfeller, responsável por duas defesas. O Borussia venceu por 3 a 0, graças aos gols de Dembele, Ginter e Gotze. O Union Berlin ainda mandou uma cobrança na trave.

Em outro jogo disputado nesta quarta, o Schalke foi até Nuremberg para vencer o time da casa, da segunda divisão, pelo placar de 3 a 2. Os visitantes chegaram a abrir 3 a 0 no placar, com dois gols de Yevheniy Konoplyanka e um de Huntelaar, mas deixaram os donos da casa se aproximarem, com gols de Tobias Kempe.

Já o Hoffenheim, quarto colocado do Campeonato Alemão, se despediu de forma precoce da Copa da Alemanha, ao ser batido pelo Colonia, quinto colocado, por 2 a 1. Jogando longe de sua torcida, o Hoffenheim começou na frente, com gol de Benjamin Huebner, mas cedeu o empate ainda no primeiro tempo. Marcel Risse marcou pelo Colônia.

Com o empate, o duelo precisou ser decidido na prorrogação, quando Anthony Modeste marcou o gol decisivo no início da primeira etapa do tempo extra, garantindo o Colonia nas oitavas de final.

Mais cedo, o Wolfsburg contou com gol do atacante Mario Gomez no início do segundo tempo para vencer Heidenheim, da segunda divisão, por 1 a 0, fora de casa. Apesar do sufoco, o Wolfsburg se saiu melhor que o Mainz, que foi eliminado pelo Greuther Fürth, também da segunda divisão. Jogando longe da torcida, o Mainz foi batido por 2 a 1.

Outro representante da primeira divisão a entrar em campo nesta quarta, o Darmstadt fez ainda mais feio nesta quarta ao ser derrotado pelo Astoria Walldorf por 1 a 0. O rival disputa atualmente somente a quarta divisão do futebol alemão.

Já o Hanover não tomou conhecimento do Fortuna Düsseldorf e aplicou 6 a 1 no time da segunda divisão. Jogando em casa, o Hanover contou com o brilho de Martin Harnik e Felix Klaus, responsáveis por dois gols cada um.