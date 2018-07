Bayern de Munique e Borussia Dortmund vencem pelo Alemão

BRAUNSCHWEIG - Dois primeiros colocados do Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Borussia Dortmund venceram suas partidas na rodada deste sábado. Fora de casa, o campeão antecipado demorou para engrenar, mas acabou batendo o lanterna Eintracht Braunschweig por 2 a 0. Ainda de olho no vice-campeonato, o Borussia derrotou o Mainz por 4 a 2.

Com o triunfo, o Bayern encerrou uma sequência de três jogos sem vitória no Alemão - duas derrotas e um empate. A última havia acontecido há quase um mês, quando assegurara o título por antecipação. O Bayern soma agora 81 pontos, ampliando a vantagem inalcançável pelos rivais. O campeão evitou poupar titulares neste sábado, apesar da proximidade do confronto com o Real Madrid pela semifinal da Liga dos Campeões. O jogo está marcado para a próxima quarta, na Espanha. Antes disso, Claudio Pizarro e Mario Mandzukic garantiram o triunfo do Bayern, com gols no segundo tempo.

Responsável por uma das derrotas sofridas pelo Bayern nas últimas rodadas, o Borussia Dortmund contou com gols de Jojic, Lewandowski, Piszczek e Reus, de pênalti, para superar o Mainz, fora de casa. A equipe de Dortmund chegou aos 64 pontos e segue na briga pelo vice-campeonato.

Ainda neste sábado, o Freiburg fez 4 a 2 no Borussia Moenchengladbach, diante de sua torcida. O Werder Bremen venceu o Hoffenheim por 3 a 1, enquanto Augsburg e Hertha Berlin empataram sem gols. A rodada do dia será completado por Hamburgo x Wolfsburg.