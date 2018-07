Bayern de Munique é o primeiro time a vencer o Mundial em três países diferentes

SÃO PAULO - Além do título mundial, a vitória do Bayern de Munique sobre o Raja Casablanca por 2 a 0 no Marrocos garantiu um feito histórico ao clube alemão. Agora, a equipe bávara é a única a ter vencido um Mundial de Clubes em três países diferentes.

O Bayern de Munique conquistou o mundo pela primeira vez no Brasil, em 1976, diante do Cruzeiro. Na ocasião, os bávaros venceram os mineiros por 2 a 0 na Alemanha e garantiram o título com um empate sem gols no Mineirão, em uma época onde o Mundial de Clubes era disputado em jogos de ida e volta.

Após 1980, quando o Mundial de Clubes passou a ser disputado em jogo único no Japão, o Bayern voltou a ser campeão do mundo em 2001, ao bater o Boca Juniors por 1 a 0. De 2009 em diante, a Fifa vem alternando as sedes da competição, permitindo ao Bayern de Munique vencer o torneio em um terceiro país diferente neste ano.