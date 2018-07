Bayern de Munique empata com Hamburgo pelo Alemão

Com seu terceiro empate no campeonato, o Bayern ocupa a nona colocação, com 12 pontos, nove a menos que o líder Borussia Dortmund - enfrentará o Hoffenheim no domingo. O Hamburgo, por sua vez, perdeu a chance de assumir a terceira posição da tabela. Soma 15 pontos, em quarto, mas poderá ser superado no decorrer da rodada.

Jogando em casa, o Hamburgo aproveitou o apoio da torcida para controlar a partida nos primeiros minutos. Chegava ao ataque com certa facilidade, principalmente em jogadas iniciadas pelo brasileiro Zé Roberto. Mas não conseguia alterar o placar. O Bayern só acordou aos 14 minutos, em lance de perigo de Müller.

Mas os donos da casa continuaram melhor em campo. No segundo tempo, Trochowski e Jansen criaram boas oportunidades de gol, assustando a defesa adversária. Os visitantes, por sua vez, ficavam paralisados na disputas renhidas do meio-campo, sem lances de maior destaque. O Hamburgo também teve dificuldade para superar a marcação rival e acabou aceitando o empate em casa.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana. O Bayern de Munique jogará novamente na sexta-feira, diante do Freiburg, em casa. O Hamburgo enfrentará o Colonia, no sábado, diante de sua torcida.