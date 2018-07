Bayern de Munique empata em Leverkusen e segue tranquilo na liderança do Alemão

O placar de 0 a 0 não refletiu a emoção proporcionada por Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, neste sábado, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Os dois times fizeram uma partida muito disputada e repleta de lances agudos.

O empate manteve o time de Munique com uma vantagem confortável de oito pontos sobre o segundo colocado na competição, o RB Leipzig (69 a 61). Para o Bayer Leverkusen, o resultado não foi dos melhores, pois deixou a equipe apenas na 11.ª posição na tabela de classificação com 36 pontos, junto com o Werder Bremen - que joga neste domingo, em casa, contra o Hamburgo.

A etapa inicial foi equilibrada. O Bayern de Munique só mostrou ser superior a partir dos 30 minutos. Aos 32, o ataque do time visitante proporcionou um bombardeio na área do Bayer Leverkusen. O zagueiro Toprak salvou em cima da linha. Aos 36, outro grande lance do Bayern de Munique obrigou o goleiro Leno a fazer uma defesa dificílima.

No segundo tempo, o Bayern de Munique voltou com muita disposição. O time esteve por bem mais tempo com a posse de bola e perdeu diversas oportunidades para abrir o placar. O Bayer Leverkusen, que teve o zagueiro Jedvaj expulso aos 14 minutos, se defendeu bastante e viveu de contra-ataques esporádicos. Aos 40, Philipp Lahm perdeu um gol incrível após cruzamento rasteiro de Thomas Muller.

O Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão no próximo sábado para enfrentar, em casa, o Mainz. Antes, os alemães têm pela frente o jogo decisivo contra o Real Madrid, na Espanha, que vale vaga nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. No primeiro confronto, os espanhóis venceram por 2 a 1, em Munique.

Já o Bayer Leverkusen terá pela frente o Freiburg, fora de casa, no domingo que vem, pela competição nacional. O próximo adversário faz boa campanha no campeonato. Atualmente, está na sexta colocação, lutando por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.