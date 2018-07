Bayern de Munique empata fora de casa e Colônia encosta na tabela do Alemão

O Bayern de Munique sofreu contra o Eintracht Frankfurt neste sábado, fora de casa, e, mesmo com um jogador a mais em campo, não conseguiu passar do empate por 2 a 2. Num duelo equilibrado, o time visitante esteve à frente no placar por duas vezes, mas não aproveitou a vantagem.

Com o resultado, o Bayern emplaca uma sequência de três jogos sem vitória, "queimando a gordura" acumulada na tabela nas primeiras rodadas. E já começa a sofrer ameaças na liderança. Pela mesma rodada, o Colônia derrotou o Ingolstadt por 2 a 1 e encostou no líder.

O Bayern segue na ponta, com 17 pontos, enquanto o Colônia assumiu a segunda colocação, com seus 15 pontos. O Hertha Berlin tem 14 e aparece em terceiro, seguido de perto pelo Borussia Dortmund, com 13 pontos.

Neste sábado, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti contou com o retorno de Arjen Robben, que desfalcou a Holanda nas últimas duas rodadas das Eliminatórias da Copa por causa de uma contusão na costela.

Recuperado, o holandês comandou o ataque alemão e abriu o placar aos 11 minutos, ao receber passe pela esquerda. Ele entrou na pequena área e bateu entre os zagueiros, quase sem ângulo, direto para as redes.

Mas, antes do intervalo, a equipe de Frankfurt empatou pela primeira vez, com gol de Szabolcs Huszti. Na volta para o segundo tempo, o time da casa sofreu dois revezes. O primeiro foi o gol do Bayern, com Joshua Kimmich, em posição duvidosa, aos 17 minutos. E, na sequência, perdeu Huszti, expulso de campo após levar o segundo cartão amarelo.

No entanto, mesmo com um jogador a menos em campo, o anfitrião buscou novamente o empate no placar. Marco Fabian anotou o gol salvador aos 33 minutos. Nos instantes finais, o Eintracht Frankfurt segurou a tentativa de pressão do Bayern e somou um ponto na tabela. O time tem agora 11 pontos e aparece na provisória sétima colocação.

Nesta mesma 7ª rodada, o Colônia bateu o Ingolstadt por 2 a 1, com dois gols de Anthony Modeste, ambos no primeiro tempo - o segundo gol em cobrança de pênalti. O resultado empurrou o Ingolstadt para a última colocação da tabela, com apenas um ponto.

Isso porque o Hamburgo deixou a lanterna ao empatar sem gols com o Borussia Mönchengladbach, fora de casa. A partida foi marcada pelas duas penalidades desperdiçadas pelo time anfitrião. Andre Hahn e Lars Stindl foram os responsáveis pelas chances perdidas, quando o Borussia já jogava com um a mais em campo. O zagueiro brasileiro Cléber Reis foi expulso direto, logo aos 26 minutos de jogo. O Hamburgo tem dois pontos agora.

Em outras partidas da rodada, o Hoffenheim derrotou o Freiburg por 2 a 1, diante de sua torcida, enquanto Augsburg e Schalke empataram por 1 a 1. Em má fase, o Schalke ocupa o 15º lugar, na beira da zona de rebaixamento.