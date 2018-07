Bayern de Munique empresta zagueiro ao Schalke

MUNIQUE - O Bayern de Munique emprestou o zagueiro Jan Kirchhoff, de 23 anos, ao rival Schalke, revelou o campeão mundial nesta sexta-feira. Sem espaço no estrelado elenco do Bayern, o jogador deve ganhar mais oportunidades no 7º colocado do Campeonato Alemão.

Ao justificar o empréstimo, o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, afirmou que será uma chance para Kirchhoff manter ritmo de jogo, uma vez que "isso não será possível tão cedo no Bayern".

Kirchhoff assinou contrato de empréstimo até o fim da próxima temporada europeia. Ao fim deste vínculo, o zagueiro deve retornar ao elenco do Bayern, atual campeão alemão, europeu e mundial.