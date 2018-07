Bayern de Munique falha em igualar feito do Barcelona de 2009

SÃO PAULO - O terceiro título mundial coroou um dos melhores anos do Bayern de Munique em sua história, que faturou a tríplice coroa na metade de 2013, feito alcançado apenas por sete clubes na Europa. No entanto, o técnico Pep Guardiola falhou ao tentar igualar o Barcelona de 2009, que ganhou todas as competições que disputou.

Há quatro anos, a equipe de Lionel Messi conquistou Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Liga dos Campeões da Europa, Supercopa da Espanha, Supercopa Europeia e Mundial de Clubes. Neste ano, o Bayern de Munique falhou apenas na tentativa de ganhar a Supercopa da Alemanha, quando foi superado pelo Borussia Dortmund por 4 a 2.

No entanto, o desempenho do clube bávaro foi melhor que a Internazionale de Milão em 2010, outra equipe que faturou a tríplice coroa recentemente. Comandado por José Mourinho, o time ganhou o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões da Europa no primeiro semestre. No segundo, já treinada por Rafa Benítez, a Inter de Milão foi derrotada na Supercopa da Itália e na Supercopa Europeia, mas se recuperou e terminou 2010 com o título mundial nos Emirados Árabes.