Bayern de Munique faz 5 a 2 no Frankfurt e mantém vantagem antes do clássico

O Bayern de Munique segue soberano no Campeonato Alemão. No retorno à sua casa, a Allianz Arena, em Munique, após o reinício do torneio depois da paralisação pela pandemia do novo coronavírus, o time bávaro goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 2, pela 27.ª rodada, e manteve a vantagem na liderança da competição.

Agora com 61 pontos, o Bayern de Munique preservou a distância de quatro para o vice-líder Borussia Dortmund, que também venceu na rodada. Os dois se enfrentarão na próxima rodada, no duelo mais aguardado da competição até aqui. O clássico, que opõe os dois principais candidatos ao título, está marcado para esta terça-feira, às 13h30 (de Brasília), no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

A grande fase da equipe de Munique precede a pandemia. O time da Baviera está invicto em 2020 e, considerando os jogos antes de o torneio ser paralisado, não perde há 13 partidas, sendo que venceu 12 delas. O ultimo revés foi em dezembro do ano passado, quando levou 2 a 1 do Borussia Mönchengladbach. O Eintracht Frankfurt é o 13.º colocado, com 28 pontos.

Na esteira das inovações adotadas pelas equipes para driblar a ausência dos torcedores nas arquibancadas, medida preventiva para evitar o contágio da covid-19, o Bayern de Munique entrou em campo neste sábado ao som de sua torcida. A administração do estádio colocou nos alto-falantes o barulho dos apoiadores a fim de tentar simular um ambiente parecido ao de um jogo "normal". Antes de a bola rolar também foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vitimas do coronavírus na Alemanha.

Após o apito inicial, o que se viu foi um jogo movimentado, com domínio dos donos da casa em boa parte da partida. Quando acelerou, o Bayern de Munique, com o talento de seus jogadores, sobrou. Teve mais posse de bola e construiu o placar com certa facilidade no momento em que imprimiu um ritmo forte.

Goretzka veio de trás para arrematar cruzamento de primeira e abrir o placar aos 17 minutos. A assistência foi de Thomas Müller, que chegou à marca de 17 passes no torneio e lidera esta estatística. Mas ele não só serve. Também balança as redes. Foi do atacante alemão o segundo gol, marcado aos 40 minutos. No lance, Müller apareceu na área para concluir cruzamento de Davies.

Robert Lewandowski, como não podia deixar de ser, também deixou a sua marca. O polonês foi às redes no primeiro minuto da etapa final, ampliando a sua soberania na artilharia da competição. Ele soma 27 gols e dispara cada vez mais como maior goleador do torneio.

Após abrir 3 a 0, o atual heptacampeão nacional deu uma relaxada na partida e chegou a ficar perto de levar o empate. O zagueiro Hinteregger fez o primeiro dos visitantes após vacilo da zaga rival e também o segundo, de cabeça, em um intervalo de seis minutos. A reação não se sustentou e o time bávaro voltou a acelerar para selar o triunfo.

O lateral ganês naturalizado canadense Davies fez o quarto aos 15 minutos e garantiu tranquilidade aos donos da casa. Aos 28, Hinteregger se consolidou como artilheiro da partida. Desta vez, porém, marcou contra depois de se atrapalhar ao tentar tirar a bola da área, sacramentando o triunfo do time bávaro.