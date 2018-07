Bayern de Munique garante vaga na Liga dos Campeões com goleada

Artilheiro da liga alemã, Gomez elevou para 27 seu saldo de gols e Franck Ribery marcou outros dois para levar o Bayern a 62 pontos, três atrás do segundo colocado Bayer Leverkusen, que empatou em 1 x 1 com o Hamburgo.

O Bayern ainda pode ficar com a segunda colocação e uma vaga automática na fase de grupos com uma vitória na semana que vem se o Leverkusen perder, graças a um saldo de gols muito melhor.

Os dois principais times da liga alemã se classificam automaticamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e o terceiro colocado disputa uma rodada classificatória.

Em quarto lugar, o Hanover terá que se contentar com uma vaga na Liga Europa depois de perder por 2 x 1 para o Stuttgart e ficar cinco pontos atrás do Bayern. O Mainz 05 também vai jogar na Europa, ficando com a quinta colocação após a bela vitória de 3 x 1 sobre o Schalke 04.

O campeão Borussia Dortmund, que conquistou o título na semana passada, sofreu uma ressaca na derrota de 2 x 0 para o Werder Bremen, que garantiu sua participação na próxima temporada do Campeonato Alemão depois de sair da zona de risco com 41 pontos e a 12a colocação.

O Borussia Moenchengladbach marcou dois gols nos minutos finais e derrotou o Freiburg pelo mesmo placar em sua terceira vitória consecutiva, mantendo as esperanças de sobreviver no torneio.