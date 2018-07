Bayern de Munique goleia e abre 15 pontos na liderança

Com 17 vitórias, três empates e apenas uma derrota em 21 rodadas, o Bayern de Munique lidera agora o Campeonato Alemão com 54 pontos. Para ajudar, o segundo colocado Borussia Dortmund perdeu em casa para o Hamburgo, por 4 a 1, um pouco mais cedo neste sábado, e ficou estacionado nos 39 pontos.

A fácil vitória sobre o Schalke, que é apenas o nono colocado do campeonato (29 pontos), começou a ser construída aos 19 minutos de jogo, com o gol de pênalti do lateral austríaco Alaba. Ainda no primeiro tempo, o volante alemão Schweinsteiger ampliou para o time de Munique, ao fazer 2 a 0 aos 32.

Já no segundo tempo, Alaba voltou a marcar aos seis minutos. Depois, o atacante alemão Mario Gomez também fez o seu, aos 18, e definiu a goleada do Bayern. Agora, com o título alemão bem encaminhado, o clube de Munique pode se concentrar na Liga dos Campeões - enfrenta o Arsenal nas oitavas de final.

Neste domingo, no complemento da 21ª rodada do Campeonato Alemão, serão disputados apenas dois jogos: Augsburg x Mainz e Freiburg x Fortuna Dusseldorf.