Bayern de Munique goleia e avança em primeiro lugar na fase de grupos

Já classificado para as oitavas de final, o Bayern de Munique poupou alguns titulares no jogo desta quarta-feira, pela ultima rodada do Grupo F da Liga dos Campeões da Europa. Mesmo assim, conseguiu golear o BATE Borisov por 4 a 1, na Alemanha, e avançou como primeiro colocado. Dono da outra vaga da chave, o Valencia derrotou o Lille por 1 a 0.

Com os resultados desta quarta-feira, Bayern de Munique e Valencia ficaram com os mesmos 13 pontos no Grupo F, mas o time alemão terminou em primeiro lugar por levar vantagem no confronto direto com o rival espanhol. O BATE Borisov, com seis pontos, foi o terceiro colocado e vai disputar agora a Liga Europa, enquanto o Lille somou apenas três pontos.

Em Munique, o Bayern conseguiu a goleada com gols de Mario Gomez, Thomas Mueller, Xherdan Shaqiri e David Alaba, enquanto o time bielo-russo descontou no final com Filipenko. E no jogo na França, o Valencia derrotou o lanterna Lille graças ao atacante brasileiro Jonas, que garantiu o 1 a 0 com a cobrança de pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo.