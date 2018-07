Bayern de Munique goleia e decide Copa da Alemanha com Borussia

MUNIQUE - O Bayern de Munique está cada vez mais perto de repetir a "tríplice coroa" conquistada no ano passado. Campeão alemão e semifinalista da Liga dos Campeões, o time bávaro garantiu-se nesta quarta-feira na final da Copa da Alemanha ao golear o Kaiserslautern por 5 a 1, na Allianz Arena. Agora, o adversário na decisão será novamente o Borussia Dortmund, no dia 17 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim.

Finalistas da Liga dos Campeões do ano passado, quando a equipe de Munique levou a melhor, Bayern e Borussia têm dominado o cenário alemão nos últimos anos, o que fez a rivalidade entre ambos crescer. No último confronto entre eles, sábado passado, o time de Dortmund saiu vitorioso por 3 a 0, pelo Alemão.

Se tem despachado os principais clubes do mundo, diante de um adversário da segunda divisão alemã o Bayern não teve trabalho para impor seu ritmo desde o primeiro minuto. E a equipe de Guardiola abriria o placar aos 21 minutos, quando Robben bateu escanteio pela direita e Schweinsteiger subiu mais alto que todo mundo para cabecear cruzado.

Com a vantagem, os donos da casa seguiram pressionando e marcaram o segundo aos 32, quando Robben fez boa jogada pela direita e rolou para Toni Kroos, com estilo, tocar no canto do goleiro. O terceiro sairia no início da segunda etapa. Aos cinco minutos, Thomas Müller cobrou pênalti sofrido por Robben e ampliou.

Só então o Kaiserslautern diminuiu. Aos 16, Zoller aproveitou cruzamento da direita e desviou de cabeça para marcar. Mas a vitória se transformaria em goleada aos 33, com o gol de Mandzukic, que recebeu pela direita e bateu cruzado. Antes do apito final, já nos acréscimos, Ribery deu lindo toque de letra para Mario Götze, que tocou na saída do goleiro e definiu.