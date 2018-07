Bayern de Munique goleia Hamburgo e avança na Copa da Alemanha

HAMBURGO - O Bayern de Munique voltou a exibir força nesta quarta-feira. Pelas quartas de final da Copa da Alemanha, o time de Josep Guardiola aplicou 5 a 0 no combalido Hamburgo, na casa do adversário, e avançou à semifinal, em busca do bicampeonato. Mario Mandzukic foi o destaque do jogo, com três gols. O brasileiro Dante também deixou sua marca.

Após a vitória, o Bayern aguarda o sorteio dos confrontos das semifinais, que pode garantir um clássico com o Borussia Dortmund. O rival se classificou na terça ao vencer o Eintracht Frankfurt por 1 a 0. Também estão garantidos na próxima fase o Wolfsburg e Kaiserslautern, da segunda divisão, que eliminou o Bayer Leverkusen nesta quarta.

Mesmo jogando fora de casa, o Bayern não teve problemas para se impor diante do Hamburgo, que vive má fase dentro e fora de campo. O rival vem sendo pressionado por protestos da torcida em razão dos resultados pífios nesta temporada - o time ocupa o penúltimo lugar do Campeonato Alemão. A goleada sofrida nesta quarta deve piorar o clima no clube.

Alheio à situação do adversário, o Bayern abriu o placar aos 22 minutos, com Mandzukic, o atacante croata que não enfrentará o Brasil na abertura da Copa por estar suspenso. Um dos destaques do time alemão nesta temporada, ele marcou ainda duas vezes em apenas dois minutos, aos 29 e 31 do segundo tempo.

Antes, Dante anotara o segundo gol dos visitantes, ao escorar de cabeça cobrança de escanteio, aos 26 da etapa inicial. Robben anotara o outro gol da partida, aos 9 minutos do segundo tempo.

Em Leverkusen, o time da casa foi eliminado da Copa da Alemanha ao ser derrotado pelo Kaiserslautern. Jenssen anotou o único gol do confronto. Ainda nesta quarta, o Wolfsburg derrotou o Hoffenheim por 3 a 2 e avançou às semifinais. O brasileiro Roberto Firmino marcou os dois gols do Hoffenheim, mas não conseguiu evitar a eliminação.