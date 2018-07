Bayern de Munique goleia por 7 a 0 e garante liderança

O Bayern de Munique entrou em campo pressionado neste sábado, pois tinha perdido a liderança para o Schalke 04 algumas horas antes de enfrentar o Hannover. Mas o time não se abalou e, jogando em casa, conseguiu uma incrível goleada de 7 a 0, que o manteve na primeira colocação do Campeonato Alemão.

Veja também:

ALEMÃO - Classificação Notícias

Com a grande vitória na 31ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern chegou aos 63 pontos, dois a mais do que o Schalke 04, que também neste sábado venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1. Além disso, o time de Munique ganhou moral para enfrentar o Lyon, quarta-feira, na semifinal da Liga dos Campeões da Europa.

Faltando apenas três rodadas para o final do Campeonato Alemão, somente Bayern de Munique e Schalke 04 seguem na briga pelo título. O Bayer Leverkusen saiu definitivamente da disputa ao perder neste sábado para o Stuttgart, por 2 a 1, e ficar com 54 pontos. Foi, inclusive, ultrapassado pelo Werder Bremen.

No jogo deste sábado, o Bayern não teve dificuldades para vencer o Hannover, time que ocupa a penúltima colocação no Campeonato Alemão, com apenas 27 pontos, e corre grande risco de rebaixamento. O holandês Robben fez três gols para o time de Munique, enquanto o croata Olic marcou dois e o alemão Müller conseguiu outros dois.

A 31ª rodada do Campeonato Alemão será completada apenas neste domingo, quando acontecem duas partidas: Borussia Dortmund x Hoffenheim e Eintracht Frankfurt x Hertha Berlin.