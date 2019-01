Bayern de Munique goleia Stuttgart e retoma vice-liderança do Alemão

O Bayern de Munique ficou pouco tempo fora da vice-liderança do Campeonato Alemão. Neste domingo, o time bávaro goleou o Stuttgart por 4 a 1 em casa, na Allianz Arena, e retomou o segundo lugar na tabela, ocupado temporariamente pelo Borussia Mönchengladbach.

Em ascensão, o Bayern, que emendou a sétima vitória seguida e chegou à marca de oito jogos sem perder, soma, agora, 42 pontos, seis a menos que o líder Borussia Dortmund, justamente o rival que impôs a última derrota à equipe bávara. Derrotado pela quarta vez consecutiva, o Stuttgart tem 14 pontos e é o 16º colocado, colado na zona de rebaixamento.

Tradicionalmente forte em sua arena, o Bayern se impôs desde o início e abriu a contagem com o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, que aproveitou bate-rebate na área para acertar, com categoria, o canto do goleiro logo aos cinco minutos. O time de Munique, porém, levou um susto pouco tempo depois com o gol de Donis, empatando a partida, aos 26.

O gol de empate não passou de um susto e o Bayern sobrou no segundo tempo. Aos dez minutos, após rebatida da zaga, Gnabry chutou forte e ao tentar cortar, Gentner marcou contra. Dez minutos depois, Lewandowski desperdiçou um pênalti ao acertar a trave e a oportunidade de ampliar o placar. O pênalti perdido não fez falta, visto que Goretzka fez o terceiro de cabeça e Lewandowski se redimiu no final ao marcar o quarto para selar a goleada.

Embalado, o Bayern voltará a jogar no sábado, quando vai receber o Bayer Leverkusen. Na briga contra a degola, o Stuttgart tentará se reabilitar no dia seguinte, em casa, contra o Freiburg.