Bayern de Munique goleia time de Firmino e dispara na liderança

Atual bicampeão, o Bayern de Munique caminha tranquilamente para a conquista do seu terceiro título seguido do Campeonato Alemão. Neste sábado, recebeu o Hoffenheim na Allianz Arena e goleou por 4 a 0, disparando na liderança. Como o segundo colocado Wolfsburg perdeu para o Schalke, tem agora sete pontos de vantagem (30 a 23).

Além da vitória e da liderança folgada, a torcida do Bayern comemorou neste sábado o retorno do volante Bastian Schweinsteiger, que não disputava um jogo oficial desde a final da Copa do Mundo, no dia 13 de julho, quando ajudou a seleção alemã a conquistar o título. Recuperado de lesão no joelho esquerdo, ele entrou no segundo tempo.

Schweinsteiger, inclusive, deu um lindo passe para o último gol do Bayern, marcado por Rode já aos 42 minutos do segundo tempo. Antes disso, Götze, aos 23, e Lewandowski, aos 40, tinham aberto 2 a 0 ainda na primeira etapa. E Robben também fez o seu aos 37. Assim, o time de Munique somou a sua nona vitória em 12 rodadas do Campeonato Alemão.

Para ajudar o líder Bayern, o Wolfsburg visitou o Schalke neste sábado e perdeu por 3 a 2. Apesar da derrota, a equipe manteve a segunda colocação do campeonato. Olic e Bendtner marcaram os gols dos visitantes, mas Choupo Moting (duas vezes) e Fuchs garantiram a vitória dos donos da casa, que agora estão com 17 pontos, em sexto lugar.

A decepção da rodada foi novamente o Borussia Dortmund. Uma das principais forças da Alemanha, o time vem lutando contra o rebaixamento no campeonato e não passou de um empate com o Paderborn neste sábado. Jogando fora de casa, ficou no 2 a 2 e ainda viu seu principal astro, o meia-atacante Marco Reus, sair de campo contundido.

Voltando de contusão justamente neste sábado, Reus marcou um dos gols do jogo antes de sair contundido - Aubameyang fez o outro. Depois, já no segundo tempo, o Paderborn foi buscar o empate com Saglik e Rupp. Assim, o Borussia Dortmund está agora com 11 pontos, apenas na 14ª colocação, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Mais três jogos já foram disputados neste sábado no Campeonato Alemão: Borussia Mönchengladbach 1 x 3 Eintracht Frankfurt, Hannover 1 x 3 Bayer Leverkusen e Mainz 2 x 2 Freiburg.