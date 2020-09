Campeonato Alemão volta com público calculado nos estádios e Bayern de Munique sem 'rivais'

Depois de uma temporada triunfante, com o oitavo título consecutivo da Bundesliga e a conquista da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique inicia mais um Campeonato Alemão nesta sexta-feira sem adversários que possam lhe fazer frente no País, apesar dos esforços de Borussia Dortmund e Leipzig. O jogo contra o Schalke 04 na Allianz Arena será sem público devido ao aumento da taxa de infecção do novo coronavírus em Munique. O anúncio da decisão foi feito na quinta-feira, depois de se criar uma expectativa pela autorização da presença de 7.500 torcedores no estádio.

O único verdadeiro adversário do Bayern dentro da Alemanha é ele mesmo, tamanha a sua hegemonia avassaladora. O clube conquistou as últimas oito edições do Campeonato Alemão, e 11 das últimas 15. Na última temporada, por exemplo, a equipe emplacou uma série de 25 jogos sem perder, com 24 vitórias e um empate.

"A atual equipe é, talvez, o melhor time do Bayern de todos os tempos", admite o presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. "Eles não vencem mais os rivais, eles os esmagam."

O desafio do Bayern de Munique será encontrar um substituto para o volante Thiago Alcântara, que acertou a sua transferência para o Liverpool, depois de sete temporadas no clube bávaro. Thiago chegou ao Bayern em 2013 pelas mãos de Pep Guardiola e, desde então, foi peça fundamental no esquema de todos os treinadores que passaram pelo clube por mostrar grande eficiência na recuperação da bola e também saber sair jogando. Nesta sexta-feira, o time contará com a estreia do meia Leroy Sané, recentemente contratado do Manchester City.

No Leipzig, o próprio técnico Julian Nagelsmann não tem muitas ambições para o Campeonato Alemão. “Nosso objetivo é manter o nível, terminar em terceiro novamente e voltar a ter uma boa jornada na Liga dos Campeões”, afirmou. O clube perdeu o atacante Timo Werner para o Chelsea por 53 milhões de euros (R$ 328 milhões) e dificilmente vai conseguir suprir essa lacuna.

PÚBLICO

No fim de semana, algumas partidas terão até 10 mil espectadores. A regra é que as arquibancadas podem ser ocupadas desde que a situação local da pandemia do novo coronavírus esteja controlada. Assim, os números variam dependendo da região.

Em Dortmund, no sábado, poderão assistir ao jogo contra o Borussia Mönchengladbach até 10 mil torcedores. No domingo, o Leipzig poderá receber 8.500 em seu estádio para a partida contra Mainz. No mesmo dia, o Wolfsburg terá apenas 500 espectadores para o jogo contra o Bayer Leverkusen.

OS ÚLTIMOS CAMPEÕES

2020 - Bayern de Munique

2019 - Bayern de Munique

2018 - Bayern de Munique

2017 - Bayern de Munique

2016 - Bayern de Munique

2015 - Bayern de Munique

2014 - Bayern de Munique

2013 - Bayern de Munique

2012 - Borussia Dortmund

2011 - Borussia Dortmund

2010 - Bayern de Munique

2009 - Wolfsburg

2008 - Bayern de Munique

2007 - Stuttgart

2006 - Bayern de Munique