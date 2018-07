Bayern de Munique leva multa por distúrbios da torcida

Os problemas aconteceram em três jogos ainda em 2012. No primeiro, torcedores acenderam sinalizadores que levaram fumaça sobre o gramado, atrapalhando o prosseguimento do duelo contra o Fortuna Düsseldorf, no dia 20 de outubro. No dia 17 de novembro, contra o Nuremberg, a torcida lançou fogos de artifício no campo.

O terceiro episódio aconteceu no dia 1º de dezembro, em partida contra o atual bicampeão Borussia Dortmund. Um torcedor do Bayern invadiu o gramado e causou a interrupção temporária da partida.

O time de Munique não foi o único a ser punido nesta quinta. O Düsseldorf foi multado em 10 mil euros depois que um torcedor arremessou um copo de cerveja no árbitro assistente, no fim de novembro. No mês seguinte, fãs do time jogaram fogos de artifício no gramado. Também foram punidos o Mainz e o Colonia, da segunda divisão, em razão de problemas causados pela torcida.