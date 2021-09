Bayern de Munique marca pelo 80° jogo seguido e supera o lanterna Greuther Furth

O ataque do Bayern de Munique funcionou pelo 80° jogo seguido e o líder do Campeonato Alemão superou, nesta sexta-feira, o lanterna Greuther Furth, na casa do adversário, por 3 a 1, em duelo de abertura da sexta rodada da temporada 2021/2022.

O recorde mundial pertence ao River Plate na década de 30, 96 jogos seguidos com gols marcados. O Bayern já passou Santos de Pelé e Real Madrid de Cristiano Ronaaldo, ambos com 73 jogos.

Com este resultado, o time da Bavária alcança os 16 pontos, com cinco vitórias e um empate, na primeira colocação, mas ainda poderá ser igualado pelo Wolfsburg, adversário, neste sábado, do Hoffenheim. Greuther Furth, sem vitórias na competição e apenas um empate, somou a quinta derrota.

Aos dez minutos, Thomas Müller abriu o placar e se tornou o terceiro maior artilheiro do clube, com 218 gols, superando o lendário Karl-Heinz Rummenigge (217), atual presidente do Bayern. Müller só fica atrás do companheiro Lewandowski (301 e do histórico Gerd Müller (566).

Lewandowski passou em branco na partida e encerrou uma sequência de 19 partidas consecutivas balançando as redes adversárias. Kimmich, aos 31 minutos ainda da primeira etapa, e Griesbeck (contra), aos 23 do tempo final, completaram o placar a favor do Bayern. Itten, aos 43, descontou para os donos da casa.