Bayern de Munique minimiza favoritismo contra o Arsenal

"Nós viemos para Londres com duas metas: primeiro, para evitar a derrota e, em segundo, buscando fazer pelo menos um gol. Isso nos coloca em uma boa posição para o jogo de volta", destacou o presidente do Bayern, o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge.

Os momentos de Bayern e Arsenal são muito diferentes. No sábado, o time inglês foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Blackburn, na segunda divisão, e aparece apenas em quinto no Inglês. Já o alemão lidera o campeonato nacional com 14 pontos de folga. Nos cinco jogos depois da pausa de inverno, conseguiu cinco vitórias, marcando 13 gols sem sofrer nenhum.

Mesmo assim o discurso do Bayern é precavido. "Eu não fiquei feliz com isso (eliminação do Arsenal). Eu conheço por experiência própria que você fica incrivelmente bravo e pode usar suas reservas de energia", comentou Rummenigge.

O meia Bastian Schweinsteiger descreveu o Arsenal como "um dos 10 melhores times da Europa", enquanto o técnico Jupp Heynckes disse estar preocupado para que seu grupo não subestime o rival.

O treinador acredita que, para vencer no Emirates Stadium, seu time vai precisar de uma atuação "absolutamente de alta classe". "Precisamos mostrar a mesma determinação e paixão que mostramos no Alemão", ressaltou Heynckes, que terá apenas os desfalques de Pizarro, Badstuber e Boateng.