Bayern de Munique não venderá jogadores em janeiro

MUNIQUE - Principal executivo do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge garantiu nesta terça-feira que o clube alemão não negociará nenhum jogador na janela de transferências de janeiro, apesar da vontade de alguns atletas de deixar o time no início de 2012.

"Com certeza não vamos vender nenhum jogador", afirmou o dirigente. "O técnico não quer perder nenhum atleta e acho que ele está inteiramente certo", disse Rummenigge, ao destacar que o Bayern tem um dos menores elencos do Campeonato Alemão.

"Com 20 jogadores de linha, temos um elenco relativamente pequeno. Estamos no limite do necessário. Espero que ainda estejamos brigando pelo título, nas três competições que estamos disputando, após a janela. Então vamos precisar do elenco pelo menos neste tamanho mínimo", justificou Rummenigge.

Além de liderar o Campeonato Alemão, com cinco pontos de vantagem, o Bayern está nas oitavas de final da Copa da Alemanha e na fase de grupos da Liga dos Campeões, torneio que terá sua decisão nesta temporada em Munique.

As declarações de Rummenigge rebatem as manifestações de alguns atletas do Bayern que têm revelado interesse em deixar o clube em janeiro. Entre eles estão os croatas Ivica Olic e Danijel Pranjic, que reclamam mais espaço no time titular.