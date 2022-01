Bayern de Munique pede adiamento de partida pelo Alemão por causa de um surto de covid-19

O Bayern de Munique solicitou à Bundesliga — empresa que organiza o Campeonato Alemão —, nesta quarta-feira, o adiamento do jogo contra o Borussia Mönchengladbach, marcado para esta sexta-feira, na retomada da competição após as festividades de final de ano, devido a um surto de covid-19 em seu elenco profissional.

A informação foi confirmada pelo diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, após uma conversa com o colega do Bayern de Munique, o ex-jogador Hasan Salihamidzic, e após mais um resultado positivo anunciado no grupo do time de Munique — no caso o defensor canadense Alphonso Davies.

Leia Também Surto de covid-19 no Liverpool adia semifinal contra o Arsenal pela Copa da Liga Inglesa

Este foi o nono caso positivo apenas no elenco principal do Bayern de Munique, o atual campeão nacional e líder da atual edição. Os outros são o goleiro e capitão Neuer, Sané, Upamecano, Tolisso, Coman, Lucas Hernandez, Nianzou e Richards.

Todos voltarão aos treinamentos somente na próxima semana e devem ficar à disposição para o próximo jogo. Também pelo Campeonato Alemão, a equipe de Munique visitará o Colônia, em duelo marcado apenas para o próximo dia 15.

Além disso, somam-se duas ausências devido à Copa Africana de Nações, que começará neste final de semana, em Camarões — casos de Maxim Choupo-Moting (Camarões) e Bouna Sarr (Senegal) —, além da lesão do croata Josip Stanisic.

Ao todo, o técnico Julian Nagelsmann tem apenas 13 jogadores do elenco principal disponíveis para a partida desta sexta-feira, na Allianz Arena, em Munique, abaixo dos 15 que estipula a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão).