Bayern de Munique perde para o Eintracht Frankfurt e pode ver Leipzig encostar

A manhã deste sábado foi marcada por um dos confrontos mais esperados do Campeonato Alemão. O Eintracht Frankfurt, melhor time do torneio desde a virada do ano, recebeu o líder Bayern de Munique e venceu o atual campeão europeu e mundial por 2 a 1, em jogo da 22ª rodada.

Em grande fase, o Eintracht Frankfurt alcançou 11 jogos de invencibilidade no Alemão e melhorou ainda mais a bela campanha, que recentemente saiu da nona colocação para a quarta, atualmente com 42 pontos.

Já o Bayern, que veio de empate na última rodada após sagrar-se campeão mundial, ainda ocupa, de forma isolada, a primeira posição na tabela. No entanto, com a derrota, o time bávaro pode ver o vice-líder RB Leipzig encostar e diminuir a desvantagem para dois pontos caso o rival vença neste domingo.

No duelo, o primeiro tempo foi de domínio quase que total do Frankfurt. Os mandantes começaram pressionando e, aos 12 minutos, logo veio o primeiro gol, anotado pelo meio-campista japonês Daichi Kamada.

A pressão continuou, com algumas chances perdidas por parte do Frankfurt, mas aos 31 minutos, Amin Younes ampliou o marcador com um belo gol em um chute certeiro, sem chances para o goleiro Manuel Neuer.

O placar de 2 a 0 ainda estava aberto para o Bayern, considerando que a equipe buscou na última rodada um empate suado contra o Arminia Bielefeld, recuperando-se, também, desse mesmo resultado. Mas não foi o que aconteceu desta vez. Apesar de a equipe do técnico Hansi Flick ter melhorado na partida, indo mais ao ataque, a construção de jogadas parava na boa marcação do Frankfurt. Também fizeram falta os desfalques de Serge Gnabry, Thomas Müller, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso e Douglas Costa.

O gol do artilheiro Robert Lewandowski logo no começo do segundo tempo deu ânimo aos visitantes, mas não o bastante para sair com algum ponto após o duelo. Mais uma vez, uma atuação contundente do Frankfurt e, agora, com uma vitória em cima do líder e uma das melhores equipes do mundo, o que prova que a campanha realizada nas últimas rodadas é muito boa. Os bávaros amargaram apenas o terceiro revés na Bundesliga.

Também neste sábado, o Borussia Mönchengladbach perdeu por 2 a 1 para o vice-lanterna Mainz, e caiu para a oitava posição, com 33 pontos. O Stuttgart venceu o Colônia fora de casa, por 1 a 0, e firmou-se na décima colocação, enquanto os adversários amargam no 14º lugar, a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Também como visitante, o Union Berlin bateu o Freiburg por 1 a 0 e subiu para o sétimo posto.