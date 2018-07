Bayern de Munique quer Luiz Gustavo e planeja vender Demichelis ao Málaga

O clube bávaro já pôs essas transferências na pauta do futebol europeu em pleno recesso de Natal, ao convencer o magnata Dietmar Hopp, principal investidor do Hoffenheim, a liberar o passe de Luiz Gustavo.

Nesta terça-feira, em declarações a um jornal alemão, Hopp confirmou que não poderia reter o brasileiro no clube, mas ressaltou que a transferência ao Bayern só ocorreria no final da temporada, não antes.

Tal como parece, o Bayern quer Luiz Gustavo para assumir a eventual vaga do capitão do time, Mark van Bommel, pelo qual alguns clubes já mostraram interesse, como o Wolfsburg e o Manchester City. Além disso, no recesso de Natal o Málaga poderia adquirir Demichelis, cujo contrato com o Bayern de Munique só expira no final da temporada de 2012.