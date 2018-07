Bayern de Munique quita estádio 16 anos antes do prazo

O presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, anunciou nesta quinta-feira que o clube já quitou todas as dívidas contraídas com a construção do Allianz Arena. De acordo com o dirigente, o estádio está "completamente pago" 16 anos antes do prazo previsto pelo planejamento do clube.

"Em 2005, nós fizemos um empréstimo de exatos 346 milhões de euros em um planejamento de 25 anos, o que significa que teríamos que saldá-lo até 2030. Mas tudo já está pago, apenas nove anos depois. Estou muito orgulhoso disso", declarou Rummenigge, que admitiu ter ainda "uma pequena quantia" a ser paga.

O Bayern de Munique divide o Allianz Arena, com capacidade para 71.137 torcedores, com o 1860 Munique, time da segunda divisão. O clube menor já vendeu sua parte - equivalente a 50% do estádio - ao Bayern, em 2006, mas segue mandando seus jogos no local.