Bayern de Munique reage com goleada sobre o Mainz após derrota no Alemão

O Bayern de Munique se reabilitou da derrota para o Hoffenheim, na rodada passada, com uma goleada de 4 a 0 sobre o Mainz neste sábado, pelo Campeonato Alemão. Os atacantes Robert Lewandowski e Arjen Robben, com dois gols cada, lideraram o time de Munique, em casa.

Com a terceira vitória no Alemão, o Bayern chegou aos nove pontos e divide a vice-liderança da tabela com o Schalke, embora leve vantagem no saldo de gols. A liderança pertence ao Hannover, com dez pontos.

A goleada deste sábado marca uma reação do Bayern não somente por causa da derrota na rodada passada. A boa atuação voltou a dar confiança à torcida, insatisfeita com o desempenho do time neste início de campeonato.

Para espantar qualquer sinal de desconfiança, o time da casa foi para cima desde o início e abriu o placar aos 10 minutos. Após boa trama pelo meio, Thomas Müller bateu da entrada da área. A bola desviou de leve em Robben e morreu nas redes. Aos 22, o holandês disparou pela direita, em lançamento, entrou na área e bateu cruzado, na saída do goleiro.

O terceiro gol veio aos 5 minutos da segunda etapa. Sem maiores dificuldades, Lewandowski escorou cruzamento rasteiro da direita para as redes e ampliou. Na sequência, aos 21, o atacante polonês voltou à carga ao cabecear para as redes, completando novo cruzamento na área.

Enquanto o Bayern fazia a lição de casa, o Schalke também somava três pontos para manter a briga pela segunda colocação da tabela. Fora de casa, o time bateu o Werder Bremen por 2 a 1. Milos Veljkovic, contra as próprias redes, e Leon Goretzka garantiram a vitória de virada dos visitantes.

Pela mesma rodada, o Augsburg superou o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, fora de casa, enquanto o Stuttgart bateu o Wolfsburg por 1 a 0.