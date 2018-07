Bayern de Munique recebe Sevilla com vantagem por vitória na ida

O Bayern de Munique, que se sagrou campeão alemão por antecipação no sábado, entrará em campo nesta quarta-feira, na Allianz Arena, em vantagem no duelo com o Sevilla, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, em que venceu na ida por 2 a 1.

O time bávaro, na semana passada, foi ao estádio Ramón Sánchez Pizjuan e voltou com a vitória de virada, graças a gols do meia Jesús Navas, contra, e do meia Thiago Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho. O meia Pablo Sarabia foi o responsável por colocar os anfitriões do primeiro duelo na frente.

Três dias depois, o Bayern entrou em campo para enfrentar o Augsburg, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão, precisando do resultado positivo em duelo com o Augsburg para erguer o troféu com cinco rodadas de antecipação. A conquista acabou selada em grande estilo, com placar de 4 a 1.

O Sevilla também voltou a atuar no sábado, mas o desfecho acabou sendo bastante negativo. A equipe visitou o Celta de Vigo e acabou goleada por 4 a 0, com isso, deixou a zona de classificação para a Liga Europa na próxima temporada, ao cair para o sétimo lugar na tabela.

Nesta quarta-feira, o time alemão tem a vantagem de sair classificado no tempo normal, se empatar o jogo ou mesmo se perder por 1 a 0. Caso seja derrotado por 2 a 1, mesmo placar da ida, haverá disputa de prorrogação. Qualquer outra vitória da equipe espanhola, reverterá a série.

No sábado, apesar da importância do duelo com o Augsburg, o técnico alemão Jupp Heynckes poupou diversos titulares, como Mats, Hummels, Javi Martínez, Thiago, Franck Ribèry, Thomas Müller e Robert Lewandowski, que ficaram no banco, além de Juan Bernat e Arturo Vidal, que sequer foram relacionados.

A expectativa para o reencontro com o Sevilla é que a maioria reapareça no 11 inicial na Allianz Arena. Vidal, com dores em um dos joelhos, no entanto, é dúvida. Além disso, o comandante já adiantou que o holandês Arjen Robben pode ser titular, o que representaria mais um jogo fora para Ribèry ou Müller.

O brasileiro Rafinha, que jogou pelo Alemão deslocado para a lateral-esquerda, deverá voltar a ser reserva. A situação é a mesma do meia colombiano James Rodríguez.

Além disso, o time de Munique pode contar com o lateral-esquerdo austríaco David Alaba, que está reabilitado de problema nas costas, que o tirou da partida da semana passada contra o Sevilla e também do jogo do título com o Augsburg. Inicialmente, a expectativa é de que o polivalente defensor comece no banco.

O Sevilla, por sua vez, desembarcou na Alemanha com um problema, já que o zagueiro dinamarquês Simon Kjaer se contundiu durante a derrota para o Celta de Vigo. O técnico italiano Vincenzo Montella tem duas opções para o setor, o lateral-direito argentino Gabriel Mercado, que seria deslocado, e o zagueiro português Daniel Carriço.

A grande novidade para a equipe é o retorno do meia argentino Ever Banega, que não entrou em campo no duelo realizado na Espanha, por estar suspenso. Com isso, o compatriota Franco Vázquez deverá voltar a integrar o banco de reservas.

Entre os suplentes da equipe da Andaluzia deverá estar o lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians. O meia Paulo Henrique Ganso, que não está inscrito na competição, sequer viajou para a Alemanha com a delegação.

Prováveis escalações:

Bayern de Munique: Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels e Bernat (ou Alaba); Martínez, Vidal (ou Rodríguez) e Thiago; Müller, Robben e Lewandowski. Técnico: Jupp Heynckes.

Sevilla: David Soria; Jesús Navas, Mercado (ou Carriço), Lenglet e Escudero; Nzonzi, Pizarro e Banega; Sarabia, Correa e Ben Yedder. Técnico: Vincenzo Montella.

Árbitro: William Collum (Escócia), auxiliado pelos compatriotas David McGeachie e Francis Connor.

Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha).

Horário: 15h45. /EFE