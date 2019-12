Bayern de Munique reinaugura quadra em comunidade da zona oeste de São Paulo

LEIA TAMBÉM > Bayern de Munique massacra Werder Bremen

O Bayern de Munique reinaugurou neste sábado uma quadra poliesportiva na comunidade de São Remo, no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. O espaço foi reformado em parceria com a love.fútbol, entidade responsável por mobilizar comunidades de baixa renda para a criação e gestão de campos de futebol como centros de convivência.

Participaram do evento Rudolf Vital, presidente das Américas do Bayern, Paulo Sérgio e Lúcio, campeões do mundo com a seleção brasileira nas Copas de 1994 e 2002, respectivamente, e Klaus Augenthaler, campeão do mundo com a Alemanha em 1990. Os três, que são embaixadores do clube alemão, ofereceram uma sessão de treinamento para cerca de 40 crianças entre 14 e 15 anos. Desde 2016, a quadra recebe programas educacionais e esportivos liderados por organizações locais, além de atividades culturais dos moradores.

"Sempre que o FC Bayern visita uma nova cidade, passamos meses pesquisando a cultura local e temas importantes que afetam a cidade", comentou o presidente das Américas do FC Bayern de Munique, Rudolf Vidal. "O futebol é uma parte tão vital da cultura brasileira e o trabalho que a love.fútbol está fazendo para garantir que as crianças tenham acesso ao jogo, independentemente de onde estejam, é impressionante. É uma honra para nós realizar essas sessões com nossas lendas", acrescentou.

Paulo Sérgio, Lúcio e Augenthaler estão em São Paulo para participar da Legends Cup Brasil, torneio com jogadores históricos que vai reunir também craques do São Paulo, Barcelona e Borussia Dortmund, a partir deste domingo, dia 15 de dezembro, no Morumbi. As quatro equipes se enfrentam em dois tempos de 25 minutos. Acontecem duas semifinais, a final e a disputa do terceiro lugar entre 14h e 18h no domingo.