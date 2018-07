Bayern de Munique renova com Diego Contento até 2013 Depois do vice-campeonato na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique se esforça agora para manter o seu elenco. Nesta quinta-feira, o clube alemão confirmou a renovação de contrato por mais dois anos com o jovem lateral-esquerdo Diego Contento, de 20 anos. Assim, ele permanecerá no clube até 2013.