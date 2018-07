Bayern de Munique renova com Schweinsteiger até 2016

O Bayern de Munique acabou com as especulações sobre uma possível transferência de Bastian Schweinsteiger no próximo ano. Neste sábado, o meio-campista da seleção alemã informou que renovou seu contrato com o clube até 2016.

O vínculo anterior de Schweinsteiger venceria no dia 30 de junho de 2012, mas o próprio técnico Louis van Gaal levantou a hipótese de uma possível transferência. Entre os interessados, estariam Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United. A renovação, no entanto, praticamente encerra os boatos.

"Eu assinei um novo contrato e permanecerei até 2016. Vida longa ao Bayern", comemorou o meio-campista, após a vitória sobre o St. Pauli por 3 a 0. "Temos um grupo muito bom aqui e meu coração é vermelho. Em minha opinião pessoal, seria muito melhor vencer a Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique do que pelo Real Madrid".