Bayern de Munique renova contrato de Thomas Müller até 2017

MUNIQUE - O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato de Thomas Müller até junho de 2017. O atacante da seleção alemã, que foi revelado pelas categorias de base do clube após defender o TSV Paehl quando era criança, tinha um acordo que se encerraria apenas em 2015 e que agora foi prorrogado por mais duas temporadas.

Müller estreou em uma partida do Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique em agosto e se firmou como um dos principais jogadores da equipe na temporada seguinte, quando conquistou seu espaço na seleção alemã, sendo titular na Copa do Mundo de 2010. Ele foi um dos artilheiros do torneio na África do Sul ao marcar cinco gols. O atacante já disputou 38 partidas pela Alemanha.

Aos 23 anos, Müller está na sua melhor temporada pelo Bayern. O atacante teve participação direta em 21 gols marcados pela equipe em 25 partidas. No Campeonato Alemão, ele fez nove gols e teve participação decisiva em outros nove.