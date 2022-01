Bayern de Munique revela que Davies teve inflamação cardíaca após contrair covid-19

O Bayern de Munique vem sofrendo com o surto de covid-19 em seu elenco e levou um susto ainda maior ao realizar exames clínicos em seus atletas que estavam recuperados do vírus. O lateral-esquerdo Alphonso Davies, de somente 21 anos, apresentou um quadro de inflamação do miocárdio e ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado.

Nesta sexta-feira, véspera do compromisso com o Colônia pelo Campeonato Alemão, o técnico Julian Nagelsmann informou que Davies ficará de licença indefinidamente por causa da inflamação do miocárdio detectada após se recuperar da covid-19.

"No exame que fazemos a todos os jogadores que sofreram uma infecção por coronavírus, detectamos uma leve inflamação do miocárdio. Não estará disponível nas próximas semanas porque a inflamação deve ser completamente curada", disse Nagelsmann. "A miocardite não é dramática, mas tem que ser curada e isso dura. Não poderemos contar com ele por muito tempo", acrescentou.

Nagelsmann disse ainda que não conseguiu identificar se a inflamação está relacionada à covid-19, mas lamentou muito o surto no grupo. "O fato é que ela faz (estragos) e é uma m...", reclamou.

Davies estava entre as muitas baixas do covid-19 que o Bayern teve no último jogo contra o Borussia Mönchengladbach. Entre eles, Upamecano, Nianzou, Richards, Sané e Neuer voltaram a treinar. No entanto, Nagelsmann disse que, com exceção do goleiro, nenhum deles ainda pode jogar 90 minutos.

"Em um goleiro a exigência física é diferente de um jogador de campo. Esperamos que ele não receba chutes constantes a gol e não precise fazer 50 defesas", explicou o treinador sobre o caso de Neuer. Coman permanece ausente por causa de uma lesão muscular antes de seu teste positivo para a covid-19.