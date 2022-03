Bayern de Munique sai na frente, mas Müller faz gol contra e dá empate ao Leverkusen

Após passar três jogos sem fazer gols pelo Bayern de Munique, Thomas Müller voltou a balançar a rede neste sábado, mas não do jeito que gostaria. Um gol contra marcado por ele na Allianz Arena cedeu um empate por 1 a 1 ao Bayer Leverkusen, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, resultado que pode diminuir a vantagem bávara na liderança, mas não neste final de semana.

Ainda em primeiro lugar, com 59 pontos, o Bayern tem nove a mais que o segundo colocado Borussia Dortmund, dono de 50 pontos. O time aurinegro, contudo, ficará alguns dias sem atuar, pois teve o jogo contra o Mainz, que seria neste domingo, adiado para 16 de março, e volta a campo apenas no dia 13, para enfrentar o Arminia Bielefeld. O Leverkusen, por sua vez, continua na terceira posição, com 45 pontos.

Em campo, empurrado pela torcida, o Bayern começou bem a disputa e conseguiu abrir o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. No lance, a bola sobrou dentro da área após cobrança de escanteio de Kimmich e encontrou o zagueiro Sule, que apenas empurrou para o fundo da rede.

A postura bávara continuou ofensiva, por isso mais chances foram criadas ao longo da partida, enquanto o adversário era obrigado a fazer um jogo mais defensivo. Em um dos momentos em que conseguiu chegar ao campo de ataque, o Leverkusen teve a felicidade de contar com um desvio de Thomas Müller contra o próprio gol, aos 36 minutos, para buscar o empate por 1 a 1, resultado que continuou no placar até o apito final.

Enquanto isso, a bola rolava em outras quatro partidas do Campeonato Alemão. Em duelo direto na Red Bull Arena, RB Leipzig e Freiburg empataram por 1 a 1, o que mantém ambos com 41 pontos. O Leipzig está na frente, em quarto lugar, logo acima do adversário, que ocupa a quinta colocação.

Nas partidas restantes, o Bochum venceu o Furth por 2 a 1, o Frankfurt goleou o Hertha Berlin por 4 a 1 e o Wolfsburg se contentou com um modesto 1 a 0 sobre o Union Berlin.